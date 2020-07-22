Силы ЧФ следят за учениями НАТО в Чёрном море

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Черноморский флот России следит за действиями кораблей и авиации НАТО, принимающих участие в учениях Sea Breeze 2020 в Чёрном море.
Силы ЧФ следят за учениями НАТО в Чёрном море
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze 2020», — заявили в центре.

Уточняется, что активная фаза учений проходит в северо-западной части Чёрного моря. В учениях в том числе принимают участие корабли и авиация ВМС США.

15 июля корабли НАТО вошли в Чёрное море с целью участия в военных учениях с Украиной и Болгарией.

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