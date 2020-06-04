В Польше начались учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США

В Польше стартовали военные учения с участием солдат США. Церемонию начала манёвров Defender Europe 20 Plus провёл министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Учения начались на полигоне в Дравске-Поморском на западе страны.

«Эпидемия изменила наши планы, но мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам», — цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что эти учения доказывают тесное взаимодействие польских и американских солдат.

В марте США сократили число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.