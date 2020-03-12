США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса

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США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса
  • Reuters

Соответствующее заявление было опубликовано Европейским командованием Вооружённых сил США.

«Это заявление всё ещё остаётся в силе», — заявили ТАСС в пресс-службе Пентагона, комментируя меры.

8 марта финские военные сообщили, что не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за COVID-19.

29 февраля в Польше стартовали масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США.

В них планировалось участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США.

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