США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса
- Reuters
Соответствующее заявление было опубликовано Европейским командованием Вооружённых сил США.
«Это заявление всё ещё остаётся в силе», — заявили ТАСС в пресс-службе Пентагона, комментируя меры.
8 марта финские военные сообщили, что не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за COVID-19.
29 февраля в Польше стартовали масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 во главе с США.
В них планировалось участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США.