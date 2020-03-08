Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за COVID-19
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Участие Сухопутных сил в учениях Cold Response под командованием Норвегии, которые пройдут 9—19 марта на севере Норвегии, отменено. Это решение было принято из-за последних данных, полученных по ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Ожидалось, что в учениях примут участие 400 финских военнослужащих.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что НАТО собирает у границ России «ударный кулак», а также призвала Североатлантический альянс отказаться от агрессивных действий, усиливающих международную напряжённость.