Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за COVID-19

Силы обороны Финляндии сообщили, что военные страны не будут участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020, основная фаза которых должна начаться 9 марта в Норвегии, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Участие Сухопутных сил в учениях Cold Response под командованием Норвегии, которые пройдут 9—19 марта на севере Норвегии, отменено. Это решение было принято из-за последних данных, полученных по ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Ожидалось, что в учениях примут участие 400 финских военнослужащих.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что НАТО собирает у границ России «ударный кулак», а также призвала Североатлантический альянс отказаться от агрессивных действий, усиливающих международную напряжённость.