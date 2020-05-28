«По закону джунглей»: Лавров рассказал о «хищнических подходах» некоторых стран во время пандемии
- Российские военные специалисты проводят санитарную обработку пансионата для пожилых людей в провинции Брешиа в Италии
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Пандемия коронавирусной инфекции выявила дефицит гуманизма. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для китайской газеты Global Times.
По мнению Сергея Лаврова, далеко не все оказались готовы пройти «проверку пандемией».
«Мы видим, как вместо консолидации усилий и стремления к взаимопониманию те, кто привык декларировать — или декламировать — своё моральное лидерство и богатые демократические традиции, отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители и начинают действовать по «закону джунглей», — пояснил Лавров.
Министр считает, что этот дефицит гуманизма нельзя списать на растерянность перед лицом коронавируса. Проблема имеет глубинный характер и обусловлена «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит».
«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя», — подчеркнул глава МИД.
Лавров привёл в качестве примера попытки возложить вину за распространения коронавируса на Китай, а также спекуляции вокруг гуманитарной помощи России ряду стран, оказанной по просьбе их же правительств.
«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», — заявил министр. — До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евроатлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан».
По его словам, некоторые страны пытаются воспользоваться ситуацией для «игр в «Монополию», продвижения узкокорыстных интересов и сведения счётов с геополитическими конкурентами.
Также, по словам главы МИД РФ, вызывают беспокойство «шаги по шельмованию Всемирной организации здравоохранения, которая ... с первых дней находится на передовой борьбы с коронавирусом».
Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с опаснейшими вызовами, когда под угрозой было само её существование, и каждый раз успешно преодолевала их.
«Наша страна — один из ключевых международных центров, экспортёр и гарант безопасности — продолжит продвигать конструктивную, объединительную повестку, играть уравновешивающую, гармонизирующую роль в мировых делах. Взаимодействовать со всеми, кто готов к совместной работе на принципах честности, взаимного учёта интересов и озабоченностей», — подытожил глава МИД России.
- Сергей Лавров
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Китай следует привлечь к ответственности, если Пекин способствовал распространению COVID-19. Трамп предположил, что КНР якобы могла осознанно позволить заболеванию выйти за пределы страны. В связи с этим власти США начали проведение расследования, чтобы выяснить обстоятельства происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
14 апреля лидер США также распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. По мнению Трампа, из-за «ориентации на Китай» ВОЗ несвоевременно предупредила об опасности коронавируса. Тогда он заявил, что деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».
В частности, американский лидер был возмущён тем, что организация не поддержала решение властей США приостановить сообщение с КНР в начале февраля, посчитав такой шаг излишним.
19 мая президент США Дональд Трамп потребовал от Всемирной организации здравоохранения внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китая в течение 30 дней. В случае, если организация не выполнит требования, по словам Трампа, Вашингтон окончательно прекратит финансирование ВОЗ и может выйти из её состава.
Кроме того, в конце апреля Сергей Лавров сообщил, что некоторые страны Европы, в том числе члены НАТО, хотят пойти по пути Италии попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом, но не могут этого сделать из-за запрета от «старших товарищей». Об этом министр иностранных дел России сказал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
В конце марта Россия отправила более 10 военно-транспортных самолётов Ил-76 Воздушно-космических сил в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В основном они работали в Ломбардии — главном очаге эпидемии в стране. Впрочем, 24 апреля стало известно, что власти ещё нескольких итальянских областей запросили помощь российских специалистов.
В Министерстве обороны России также сообщали, что Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Российские специалисты продезинфицировали 28 объектов в 11 городах Республики Сербской и оказали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах. В страну были переброшены 24 российских военнослужащих и пять единиц техники.
- Дональд Трамп
- Reuters
- © Jonathan Ernst
По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, ситуация, которую описал в своей статье Лавров, сложилась из-за того, что во главе «коллективного Запада» стоят люди, чьи политические и финансовые интересы напрямую связаны с противостоянием России.
«Поэтому им абсолютно неинтересно, а, точнее, не выгодно, чтобы та «лубочная» картина агрессивной Москвы менялась, чтоб никто вдруг не вздумал говорить о российском гуманизме, принципах взаимопомощи. Эти руководители западных стран ведут себя как расчётливые бизнесмены: без эмоций, без сострадания, без уступок своим же партнёрам», — заявил депутат в разговоре с RT.
Как считает политолог Юрий Светов, главы целого ряда государств, в первую очередь, США и Великобритании, даже в условиях пандемии коронавируса больше обеспокоены доминирующим положением своих стран на международной арене, а не благополучием населения.
«Разумные люди полагают, что во время пандемии надо объединять усилия... Но у таких лидеров, как Дональд Трамп или Борис Джонсон, другое на уме — не потерять своё доминирующее положение... Помощь Италии со стороны России расценивается так, что это будто бы сделано для того, чтобы Италия выступила с инициативой отмены санкций против России. Помощь России Сербии воспринимается как попытка удержать Сербию от вступления в ЕС, НАТО. То есть за каждым гуманным поступком видят только какие-то корыстные цели и покушение на господства США», — сказал Светов в беседе с RT.