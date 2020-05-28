Лавров: Россия готова помогать зарубежным странам в борьбе с COVID-19

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Россия готова оказать помощь зарубежным странам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вне зависимости от политической ситуации. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия готова помогать зарубежным странам в борьбе с COVID-19
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«Наша страна — один из ключевых международных центров, экспортёр и гарант безопасности — продолжит продвигать конструктивную, объединительную повестку, играть уравновешивающую, гармонизирующую роль в мировых делах», — написал дипломат в статье для китайской газеты Global Times, текст которой опубликован на сайте МИД России.

Лавров уточнил, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто готов «к совместной работе на принципах честности, взаимного учёта интересов и озабоченностей».

«Исходя из неделимости безопасности во всех её измерениях, мы всегда готовы протянуть руку помощи другим нациям, независимо от политики, осуществляемой их нынешними правительствами», — отметил министр.

15 мая Лавров выступил против введения санкций из-за коронавируса.

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