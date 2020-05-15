Лавров выступил против введения санкций из-за коронавируса

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что считает необходимым установить, как начался процесс передачи коронавируса от человека к человеку, и застраховаться от возникновения подобных угроз в будущем, но выступает против введения санкций из-за вируса.
Лавров выступил против введения санкций из-за коронавируса
  • РИА Новости

Он отметил, что в настоящее время необходимо помочь экспертам и профессионалам разработать вакцину, а не «пытаться здесь извлекать какие-то геополитические, электоральные или какие-то иные преимущества».

Лавров также ответил на вопрос, поддержит ли Россия в будущем расследование касательно того, как и где появился коронавирус.

По словам главы МИД, он «не стал бы называть это расследованием». Он объяснил, что необходимо разобраться в конкретных причинах возникновения коронавируса.

Лавров рассказал, что большинство экспертов считают происхождение коронавируса естественным. При этом он добавил, что необходимо установить, «как этот естественный процесс начался и как вирус начал передаваться от человека».

«Учёные этим занимаются, и это будет иметь ключевое значение для того, чтобы выработать противоядие от этой угрозы и постараться максимально застраховаться от возникновения подобных угроз в будущем, а не для того, чтобы сказать: «Ага, я был прав, вирус возник на таком-то рынке, поэтому надо вводить санкции против этой страны», — отметил министр.

В апреле замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о росте конкуренции стран на фоне коронавируса.

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