В МИД России заявили о росте конкуренции стран на фоне коронавируса

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к крупным международным конфликтам. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
В МИД России заявили о росте конкуренции стран на фоне коронавируса
  • РИА Новости

По словам дипломата, на данный момент в мире обостряется конкуренция между центрами влияния за лидерство в будущем.

«К сожалению, коронавирус не только не сгладил этот процесс, а скорее его усилил и ускорил. Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами», — приводит ТАСС его слова.

По мнению Рябкова, в мире сохраняется угроза ядерной войны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерёг от попыток политизировать тему коронавирусной инфекции COVID-19.

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