В МИД России заявили о росте конкуренции стран на фоне коронавируса

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к крупным международным конфликтам. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, на данный момент в мире обостряется конкуренция между центрами влияния за лидерство в будущем.

«К сожалению, коронавирус не только не сгладил этот процесс, а скорее его усилил и ускорил. Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами», — приводит ТАСС его слова.

По мнению Рябкова, в мире сохраняется угроза ядерной войны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерёг от попыток политизировать тему коронавирусной инфекции COVID-19.