Лавров предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса

Москва предостерегает от попыток политизировать тему коронавирусной инфекции COVID-19 и действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в ходе видеоконференции.

По его словам, любой, кто ознакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений ВОЗ, убедится, что она действовала эффективно.

«Я бы, конечно, предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса, а это не только в отношении роли ВОЗ наблюдается, но и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны», — сказал Лавров.

Глава МИД призвал концентрироваться на конкретных шагах по пресечению распространения коронавируса и минимизации ущерба.

Ранее Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с пандемией.