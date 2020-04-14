Лавров предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса

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Москва предостерегает от попыток политизировать тему коронавирусной инфекции COVID-19 и действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в ходе видеоконференции.
Лавров предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса
  • globallookpress.com

По его словам, любой, кто ознакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений ВОЗ, убедится, что она действовала эффективно. 

«Я бы, конечно, предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса, а это не только в отношении роли ВОЗ наблюдается, но и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны», — сказал Лавров.

Глава МИД призвал концентрироваться на конкретных шагах по пресечению распространения коронавируса и минимизации ущерба.

Ранее Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с пандемией.

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