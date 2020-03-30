Лавров и Помпео обсудили пандемию коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В развитие беседы по телефону президентов России и США, проведённой несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса», — заявили в МИД России.

Стороны подтвердили намерение содействовать реализации решений саммита G20, который был проведён 26 марта в формате видеоконференции.

Также они обсудили международную обстановку, в том числе ситуацию в сфере стратегической стабильности, урегулирование в Сирии и некоторые проблемы отношений Москвы и Вашингтона.

30 марта российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пандемию коронавируса и ситуацию на мировом рынке нефти.