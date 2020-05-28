Лавров рассказал о запрете обращений за помощью к России

Некоторым странам запрещают обращаться за помощью к России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Приходится констатировать, что пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма. Это можно было бы списать на растерянность перед лицом расползающейся угрозы», — написал дипломат в статье для китайской газеты Global Times, текст которой опубликован на сайте МИД России.

Однако Лавров считает, что истинная причина игнорирования принципов гуманизма связана с «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит».

Некоторые страны пытаются возложить ответственность за распространение инфекции на Китай или спекулировать на теме российской помощи зарубежным странам, отметил дипломат.

«Дошло до... противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», — заявил Лавров.

Ранее в МИД сообщили о готовности России помогать зарубежным странам в борьбе с COVID-19 вне зависимости от политической ситуации.