Лавров рассказал о запрете обращений за помощью к России

Короткая ссылка
Некоторым странам запрещают обращаться за помощью к России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал о запрете обращений за помощью к России
  • Reuters

«Приходится констатировать, что пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма. Это можно было бы списать на растерянность перед лицом расползающейся угрозы», — написал дипломат в статье для китайской газеты Global Times, текст которой опубликован на сайте МИД России.

Однако Лавров считает, что истинная причина игнорирования принципов гуманизма связана с «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит».

Некоторые страны пытаются возложить ответственность за распространение инфекции на Китай или спекулировать на теме российской помощи зарубежным странам, отметил дипломат.

«Дошло до... противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», — заявил Лавров.

Ранее в МИД сообщили о готовности России помогать зарубежным странам в борьбе с COVID-19 вне зависимости от политической ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить