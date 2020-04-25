Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
  • РИА Новости

По его словам, России известно из разных источников, что «целому ряду стран Европы, Евросоюза, НАТО в том числе», которые хотели бы по примеру Италии обратиться к России за определёнными видами помощи в борьбе с коронавирусом, «просто не разрешают этого сделать старшие товарищи».

«Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это (помощь Италии со стороны России. — RT) чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее глава полевого госпиталя в итальянском Бергамо Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки военных медиков из России, направленных в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить