«Дальше на восток»: как США наращивают группировку войск вблизи границ России

Соединённые Штаты намерены увеличить группировку войск в Восточной Европе. Об этом заявил глава Минобороны США Марк Эспер. По его словам, американские армейские подразделения передвинут «ближе к границам России в целях её сдерживания». В частности, речь идёт о части контингента, который сейчас дислоцирован в Германии. По мнению экспертов, подобные шаги Вашингтона показывают, что США и не собирались сдерживать обещания не приближать войска НАТО к границам СССР, данные Михаилу Горбачёву по окончании холодной войны.

Глава Минобороны США Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон перемещает американские армейские части ближе к российским рубежам. По его словам, подобная политика необходима для «сдерживания» Москвы.

«Мы передислоцируем много военных дальше на восток — ближе к границам России в целях её сдерживания. Большинство союзников, к которым я обращался, которые обращались ко мне и с которыми говорили мои подчинённые, считают, что это правильный шаг, что он обеспечит выполнение всех обозначенных задач», — сказал Эспер.

Глава Пентагона не назвал страны, где будут размещены американские подразделения, но ранее Эспер говорил о возможной переброске дополнительных сил в Польшу и Прибалтику.

Министр обороны США заявил об увеличении группировок американских ВС у российских границ в ответ на вопрос о сокращении числа военнослужащих Соединённых Штатов в Германии.

Напомним, Вашингтон планирует сократить контингент в ФРГ с 36 тыс. до 24 тыс. человек. В результате около 5,6 тыс. американских солдат будут передислоцированы в другие страны НАТО, а 6,4 тыс. военнослужащих вернутся на родину.

Под предлогом «российской угрозы»

Планы Пентагона по наращиванию войск вблизи российских границ находят поддержку и в конгрессе. Так, в конце июня глава комитета по вооружённым силам нижней палаты конгресса США Адам Смит предложил выделить из бюджета дополнительно $3,789 млрд на «сдерживание» России в Европе.

Речь идёт о финансировании Европейской инициативы сдерживания (EDI). Объёмы ассигнований на неё многократно возросли за последние годы: с $789 млн в 2016 фискальном году до $6,3 млрд в 2019-м.

Американские солдаты на учениях в Литве

© Ints Kalnins/Reuters

В Москве неоднократно обращали внимание на растущую военную активность НАТО в Восточной Европе. Как отмечают в Минобороны РФ, действия Соединённых Штатов продиктованы стремлением под предлогом мифа о «российской угрозе» создать инфраструктуру для переброски и концентрации войск.

Кроме того, российские военные фиксируют рост интенсивности учений НАТО, а также полётов разведывательной и боевой авиации США, включая стратегические бомбардировщики. Например, в конце мая 2020 года американские B-1B впервые пролетели над территорией Украины, а также приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 км.

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Как заявил в июне на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, Москва регулярно обсуждает с американскими коллегами и руководством НАТО вопросы снижения интенсивности военных мероприятий вблизи российских границ, однако западные партнёры фактически игнорируют предложения, которые исходят от офицеров и дипломатов РФ.

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв не исключил, что в стремлении «сдержать» Москву Вашингтон может нарушить ряд ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО, принятого в 1997 году. В частности, речь идёт об обязательствах альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил.

Западные «гарантии»

Как отмечают эксперты, высказывание Эспера о концентрации войск вблизи России демонстрирует, что американское руководство и не собиралось сдерживать обещание о том, что Североатлантический альянс не будет принимать в свой состав бывшие социалистические страны, данное по окончании холодной войны.

В частности, с таким заверением выступил Джеймс Бейкер, на тот момент занимавший пост главы Госдепа США. На встрече с лидером СССР Михаилом Горбачёвым 9 февраля 1990 года американский госсекретарь заявил, что НАТО «ни на дюйм не двинется на восток». Ранее аналогичные обещания Горбачёву озвучил 41-й президент США Джордж Буш — старший.

В январе 1990 года Ганс-Дитрих Геншер (министр иностранных дел ФРГ в те годы) в своей речи, посвящённой будущей архитектуре европейской безопасности, отметил, что формирование единого немецкого государства и изменение политических режимов в Восточной Европе не должны привести к ухудшению безопасности СССР.

Тогда дипломат подчеркнул необходимость исключить возможность продвижения НАТО к границам Советского Союза. Данное заявление зафиксировано в конфиденциальном сообщении посольства США в Бонне.

Гельмут Коль, Михаил Горбачёв и Ганс-Дитрих Геншер на переговорах об объединении Германии

globallookpress.com

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17 мая 1990 года в своём выступлении в Брюсселе Манфред Вёрнер, занимавший в то время пост генерального секретаря НАТО, также заявил, что военный блок не собирается размещать войска за пределами территории Германии, что является гарантией безопасности СССР. В качестве основной задачи альянса на ближайшее десятилетие он провозгласил создание новой структуры европейской безопасности, участником которой должна была стать и Москва.

Кроме того, как свидетельствуют архивные документы, отказ от расширения НАТО на восток был зафиксирован в многочисленных меморандумах по итогам переговоров между советскими и западными госдеятелями, включая Буша-старшего, французского президента Франсуа Миттерана, канцлера ФРГ Гельмута Коля, британского премьера Маргарет Тэтчер.

«Прихватить советское наследство»

Однако по прошествии времени в США и НАТО стали отрицать, что официальные лица западных государств давали какие-либо обещания Москве. Так, в апреле 2014 года в альянсе заявили, что не могут подтвердить заявления об отказе представителей Соединённых Штатов и Германии от намерений расширять альянс на восток. В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC и вовсе заявил, что западные лидеры не давали каких-либо гарантий советским властям, в том числе устных.

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«Во-первых, это не так. Таких обещаний не было. Не могло быть так, чтобы большие страны пообещали что-то от лица маленьких. НАТО расширяется путём демократических решений государств, которые хотят присоединиться к альянсу», — заявил Столтенберг.

В свою очередь, о гарантиях со стороны Запада неоднократно напоминал президент РФ Владимир Путин. В 2017 году в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну глава государства сообщил, что и США, и НАТО гарантировали Москве безопасность, заверяя, что не намерены расширять альянс.

«Когда решался вопрос об объединении Германии и последующем выводе советских войск из Восточной Европы, тогда и официальные лица в Соединённых Штатах, и генеральный секретарь НАТО говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен — что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем восточная граница Германской Демократической Республики», — сказал Путин.

В то же время президент выразил сожаление по поводу того, что подобные обещания не были зафиксированы именно «на бумаге». По его мнению, в этом заключалась «прямая ошибка» Михаила Горбачёва.

Как отметили эксперты, расширению НАТО на восток способствовало разрушение биполярной системы международных отношений, которая строилась на балансе сил между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее в новой геополитической реальности руководству США не было никакой необходимости принимать решение о приближении альянса к границам РФ из-за отсутствия каких-либо угроз национальной безопасности.

Как рассказал Юрий Рогулёв, в 1990-е годы в элите Соединённых Штатов были противники расширения альянса, но в итоге победили силы, выступавшие за то, чтобы «прихватить советское наследство, которое плохо лежало».

По словам эксперта, продвижение НАТО на восток сопровождалось распространением военно-политического влияния США не только на бывшие страны соцлагеря, но и на всё постсоветское пространство. Данный процесс стал угрозой для России и привёл к серьёзным негативным последствиям для международной безопасности.

Американские военнослужащие на военной базе в Польше

© Peter Andrews/Reuters

В беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич напомнил знаменитое предупреждение бывшего посла США в СССР Джорджа Кеннана о том, что продвижение НАТО к границам РФ станет фатальной ошибкой американской дипломатии, так как разожжёт в России антизападные настроения. Как считает эксперт, американский дипломат оказался прав.

«Единственный приемлемый для нашей страны вариант — это создание демилитаризованной зоны в Восточной Европе. Но, учитывая произошедшие события и текущие планы американцев, это вряд ли возможно», — отметил Межевич.

Как заявил в комментарии RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, нарушение обещаний по поводу нерасширения НАТО привело к тому, что современная Россия совершенно оправданно не доверяет западным элитам. Тем не менее военная деятельность РФ по-прежнему не несёт угрозы для альянса.