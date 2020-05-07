Монетизация прошлого: почему власти Латвии вновь заговорили о компенсациях за «советскую оккупацию»

Глава Минюста Латвии Янис Борданс заявил, что республика была «донором денег в СССР». Теперь же Рига намерена разработать методику подсчёта ущерба, причинённого во времена пребывания Латвии в составе Советского Союза, отметил министр. Ранее в странах Балтии уже выступали с требованием к Москве компенсировать урон в связи с «советской оккупацией». Россия считает такие претензии необоснованными. По мнению экспертов, власти балтийских республик прибегают к подобной риторике в периоды обострения экономической ситуации. Они стремятся создать образ внешнего врага, когда им «нечего предложить своему народу», добавляют аналитики.

Глава Минюста Латвии Янис Борданс в интервью агентству LETA заявил, что страна была «донором денег в СССР». По его словам, республика отчисляла в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе, — отметил он. — Мы были донорами денег в СССР».

В то же время Борданс не уточнил, в каком объёме Латвийская ССР получала финансирование из бюджета Советского Союза.

Помимо этого, министр сообщил, что Латвия намерена разработать методику для подсчёта убытков, которые республика якобы понесла во времена нахождения в составе СССР.

Созданием методики займётся возглавляемая Бордансом комиссия. По данным местных СМИ, в этом году её члены планируют провести анализ бюджетных расходов Латвийской ССР и Советского Союза с 1946 по 1960 год, а также обобщить материалы о ликвидации зажиточного крестьянства в республике.

Кроме того, комиссия Борданса намерена опросить руководителей и специалистов различных государственных структур ЛССР, чтобы выяснить, как осуществлялись планирование и организация народного хозяйства в республике, и установить, какие политические процессы происходили в то время в латвийском обществе.

Необоснованные обвинения

Страны Прибалтики регулярно выступают с требованиями в адрес России возместить ущерб за «советскую оккупацию».

В апреле 2016 года специальная госкомиссия Латвии оценила потери экономики страны от «советской оккупации» в €185 млрд. Годом ранее в совместной декларации министров юстиции трёх республик Балтии фигурировала общая сумма «потерь» региона в €300 млрд.

Сейм Латвии

globallookpress.com

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В марте 2019 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии заявили во время международной конференции, что намерены продолжить добиваться от РФ соответствующей компенсации.

«Все страны Балтии многое сделали для изучения, подсчёта и оценки материального и морального вреда оккупации. Исследователи и эксперты проявили активность, и этот вопрос остаётся приоритетным в политической повестке дня. Однако в интересах правосудия нам предстоит проделать большую работу», — приводила слова главы Минюста Литвы Эльвинаса Янкявичюса пресс-служба МИД балтийской республики.

Также по теме «Антироссийский хор»: почему в Прибалтике снова заговорили о компенсациях за годы «советской оккупации» Министры юстиции Эстонии и Латвии опубликовали общее заявление, в котором сообщили о планах потребовать от Москвы компенсацию за годы...

По словам министра, Прибалтике «нужно постараться добиться исторической справедливости и ответственности правопреемницы СССР за причинённый ущерб».

«К тому же важно понять, что наша история, наши страдания, наша память и наше стремление к справедливости — это не только исторические и правовые вопросы. Это вопросы европейского и глобального уровня», — добавил Янкявичюс.

Встреча министров юстиции стран Балтии по аналогичному вопросу проходила и в августе 2018 года. Латвия и Эстония тогда заявили, что будут добиваться от России выплаты компенсации в рамках механизмов ООН.

Свои требования к Москве балтийские республики обосновывают якобы «насильственным» характером присоединения к Советскому Союзу в 1939—1940 годах. Период с момента вхождения в состав СССР и до распада Советского Союза в Латвии и Литве на законодательном уровне признали «оккупацией».

При этом эксперты отмечают, что такие претензии безосновательны, о чём свидетельствуют и исторические факты. В частности, в 1939 году балтийские правительства заключили соглашения с Москвой об обороне в случае агрессии нацистской Германии. После этого на территории Прибалтики были размещены подразделения Красной армии. В 1940 году республики добровольно присоединились к Советскому Союзу, но вскоре были захвачены германскими войсками. Освободила Прибалтику от фашистской оккупации Красная армия в 1944—1945 годах.

Аналитики подчёркивают, что во времена СССР Прибалтика получала щедрые дотации и пользовалась серьёзными привилегиями по сравнению с другими советскими республиками. В частности, средняя зарплата там была выше, чем по стране. Кроме того, советская власть создала на территории региона сотни промышленных предприятий, построила крупные порты, разветвлённую сеть дорог и нефтепроводов.

Рижский морской порт, 1973

РИА Новости

Как отметил руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей, в советское время «проводилась сбалансированная экономическая политика», и прибалтийские страны являлись частью единой экономической системы, все элементы которой были взаимосвязаны. В этих условиях, пояснил он, не могло быть какой-то односторонней выкачки ресурсов из одного региона в пользу другого.

«Говорить о том, что СССР из Латвии тянул деньги, — категорически неверно. В послевоенные годы средства вкладывались в предприятия, которые можно было наиболее быстро восстановить или построить. В дальнейшем шла индустриализация республики», — пояснил эксперт в интервью RT.

При этом главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отмечает, что Борданс не случайно не может назвать сумму предполагаемого «ущерба», а предлагает создать некий механизм для его подсчёта.

«В действительности доказать расходы республики в советские времена невозможно. Ведь Латвия была частью СССР, в которой действовали правила межреспубликанского баланса, и посчитать трудовой вклад каждой республики нереально», — сказал аналитик RT.

«Исчерпали потенциал»

Российские власти неоднократно заявляли, что претензии прибалтийских стран, касающиеся выплат компенсаций, не имеют под собой никаких оснований.

«Россия не приемлет ни утверждения об «оккупации» прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой «правовые и исторические» основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в том числе материального свойства», — заявила 23 августа 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

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По её словам, претензии в адрес России вписываются «в общий курс на осложнение двусторонних отношений». При этом Захарова подчеркнула, что это делается «в угоду узкополитическим интересам и вопреки здравому смыслу».

Своё несогласие с термином «советская оккупация» и требованиями компенсаций выразил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что странам Балтии не следует забывать про вклад Советского Союза в развитие инфраструктурной, экономической и социальной сфер Прибалтики.

Как отметил Николай Межевич, после выхода из СССР на добровольных началах прибалтийские республики «не имеют юридических оснований» для возмещения средств.

«Латвия, Литва и Эстония не имеют права требовать какой-либо компенсации, поскольку они добровольно вышли из СССР и прервали тем самым политические и экономические отношения с этим государством», — заявил эксперт.

По словам Межевича, требования стран Балтии в адрес России выплатить компенсации — это попытка получить дополнительный доход на фоне того, что Прибалтика переживает сегодня не лучшие времена в экономическом и социальном плане.

«В Латвии экономическая ситуация сейчас достаточно сложная. То же касается и других балтийских республик. Они практически исчерпали потенциал, который оставался у них после распада СССР и который дал им возможность после 1990 года развиваться и менять свою экономику согласно рыночным требованиям. Прибалтика потеряла весь свой промышленный потенциал. Сельское хозяйство тоже во многом оказалось под ударом, поскольку в ЕС не заинтересованы в производстве на её территории отдельных категорий товаров», — сказал аналитик.

Зелтини, Латвия

© Ints Kalnins/Reuters

Межевич подчеркнул, что в ситуации с пандемией коронавируса экономическая обстановка в Прибалтике стала критической и нынешнему правящему классу балтийских республик «нечего предложить своему народу, который страдает от упадка экономики».

«В этих условиях нужна объединяющая повестка, внешний враг. Для этого и делаются антироссийские выступления: тем самым власти хотят сплотить «титульное население», которое потом пойдёт голосовать за националистов», — заявил эксперт.

При этом он уверен, что Латвии и другим двум балтийским республикам не удастся добиться компенсаций от России.

Аналогичной позиции придерживается и Владимир Симиндей. По его словам, попытки стран Прибалтики добиться от России выплат за так называемый ущерб от «советской оккупации» — «лишь ритуальная деятельность». Она повторяется из года в год, когда в этом появляется политическая необходимость.