Эстонский евродепутат оценила заявления о сумме ущерба от «советской оккупации» страны

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Анна Лушникова
Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с RT прокомментировала заявление Минюста страны о том, что ущерб от так называемой советской оккупации составил примерно 89 млрд рублей, или €1,2 млрд.
Эстонский евродепутат оценила заявления о сумме ущерба от «советской оккупации» страны
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«Комиссия не имеет никаких полномочий вести такого рода подсчёты. Мандата правительства Эстонской Республики у неё нет. Это самодеятельность министра юстиции, который входит в партию «Отечество». Эта партия имеет сейчас такой рейтинг, что, вполне возможно, не пройдёт в следующий раз в парламент. Поэтому сейчас они предпринимают всевозможные усилия, чтобы поднять его среди определённой части общества», — считает депутат.

Тоом также добавила, что «никаких компенсаций у России со стороны Эстонии требовать никто не собирается, это позиция правительства Эстонской Республики».

Ранее в Минюсте Эстонии сообщили, что комиссия подсчитала ущерб от так называемой советской оккупации, который составил примерно 89 млрд рублей.

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