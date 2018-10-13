В Эстонии подсчитают ущерб от «оккупации» вопреки позиции МИД
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По словам главы комиссии Тоомаса Хийо, Таллин не может отказаться от предъявления требований о компенсации.
«Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несёт ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу», — цитирует Хийо пресс-служба эстонского Минюста.
Ранее Свен Миксер усомнился в разумности идеи требовать от России компенсации за ущерб от «советской оккупации».
В августе стало известно о намерении Эстонии и Латвии добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
В российском МИД ответили на заявления Таллина и Риги.