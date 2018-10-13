В Эстонии подсчитают ущерб от «оккупации» вопреки позиции МИД

Министерство юстиции Эстонии заявило, что комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» продолжит свою работу, несмотря на позицию министра иностранных дел страны Свена Миксера.

По словам главы комиссии Тоомаса Хийо, Таллин не может отказаться от предъявления требований о компенсации.

«Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несёт ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу», — цитирует Хийо пресс-служба эстонского Минюста.

Ранее Свен Миксер усомнился в разумности идеи требовать от России компенсации за ущерб от «советской оккупации».

В августе стало известно о намерении Эстонии и Латвии добиваться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».

В российском МИД ответили на заявления Таллина и Риги.