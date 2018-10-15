В Эстонии подсчитали ущерб от «советской оккупации»

Комиссия при Министерстве юстиции Эстонии оценила ущерб от «оккупации» страны Советским Союзом примерно в 92 млрд рублей (€1,2 млрд), передаёт ERR со ссылкой на ведомство.

В отчёте комиссии указывается, что жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тыс. человек, 24,1 тыс. погибли во время Второй мировой войны и 139,4 тыс. были вынуждены покинуть страну.

В сообщении также говорится, что с 1948 по 1985 год Эстония потеряла миллион гектаров сельхозземель. Загрязнение поверхностных вод в период с 1950 по 1990 год оценили в 20 млрд рублей, а грунтовых — в 60 млрд рублей.

Принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере 3 млрд рублей, утверждают в Минюсте. В Эстонию завезли много рабочей силы, и доля эстонцев в национальном составе уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989-м.

Ранее ведомство сообщило, что комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» продолжит свою работу, несмотря на позицию главы МИД Эстонии Свена Миксера.