США приближают войска в границам России за счёт перегруппировки в Европе

США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания своего военного присутствия у российских границ, заявил министр обороны США Марк Эспер.

«В конечном счёте мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — цитирует ТАСС слова Эспера в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что речь идёт об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.

По его словам, большинство союзников США считают решение американского президента Дональда Трампа хорошим шагом.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может извлечь политическую выгоду из решения США о выводе части своих войск.