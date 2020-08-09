США приближают войска в границам России за счёт перегруппировки в Европе
«В конечном счёте мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — цитирует ТАСС слова Эспера в эфире телеканала Fox News.
Он отметил, что речь идёт об усилении сдерживания России и укреплении НАТО.
По его словам, большинство союзников США считают решение американского президента Дональда Трампа хорошим шагом.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может извлечь политическую выгоду из решения США о выводе части своих войск.