«Примирительная риторика»: почему в США заявили о необходимости поддерживать партнёрство с Россией в Арктике

Для Соединённых Штатов важно продолжать сотрудничество с Россией в Арктике. Об этом заявил координатор Госдепартамента по этому региону Джим Дехарт. При этом Дехарт усомнился в возможности «полностью отгородить» Арктику «от проблем», которые существуют между двумя странами. По мнению экспертов, на фоне недружественных шагов Белого дома в отношении РФ риторика американского чиновника выглядит «примирительной». Однако аналитики не исключают, что подобными «позитивными» заявлениями США могут просто «прощупывать почву» для определения своей политики в Арктическом регионе.

Новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт считает важным поддерживать сотрудничество с РФ в этом регионе. Об этом он заявил в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона.

«Россия входит в число арктических стран, занимает значительную часть Арктики и является членом Арктического совета. У нас есть опыт взаимодействия с Россией в данной области. Сложилось очень хорошее сотрудничество, и оно продолжается, что просто необходимо для таких направлений, как научно-исследовательская работа, поисково-спасательные операции, ликвидация последствий катастроф и так далее. Это важное, реальное сотрудничество, дающее реальные результаты, и его необходимо продолжать», — отметил Дехарт.

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По его мнению, Арктический совет — «оптимальная площадка» для поддержания такого партнёрства.

«Уверен, мы будем и дальше руководствоваться уже сформировавшимся подходом к взаимодействию с Россией по линии Арктического совета, в рамках которого можно выполнить множество важных задач», — подчеркнул Дехарт.

Впрочем, он усомнился в возможности «полностью отгородить» Арктический регион «от проблем», которые существуют между США и Россией, «учитывая исключительность Арктики».

«Даже не знаю, можем ли мы этого добиться в полной мере», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, российско-американские отношения «осложнились», в то время как РФ создаёт «определённые трудности» для достижения целей США в Арктике.

«Прежде всего нам нужны каналы коммуникации, чтобы можно было исключить возникновение инцидента, способного стать причиной конфликта, к которому ни та, ни другая сторона не стремится. Я считаю, что такие механизмы необходимы», — заметил Дехарт.

«Провокационные действия»

Напомним, Москва не раз подчёркивала, что заинтересована в поддержании стабильности в Арктике и развитии этого процесса, а также в сотрудничестве с другими странами в данной области. В то же время РФ намерена отстаивать свои национальные интересы в регионе.

Как заявил на днях посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, «повышенное внимание России к Арктике, в том числе в части обеспечения безопасности в регионе, объясняется возрастанием её значения» для российской стороны.

Арктика

РИА Новости

© Павел Львов

«В Арктической зоне Российской Федерации производится более 10% ВВП и 20% российского экспорта. Именно поэтому Россия заинтересована в сохранении Арктики в качестве зоны мира, сотрудничества и низкой военно-политической напряжённости», — сообщил Корчунов в интервью РИА Новости.

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При этом, по его словам, Соединённые Штаты поддерживают «регулярное присутствие своих атомных многоцелевых подводных лодок в северных широтах посредством организации боевых служб в Баренцевом и Норвежском морях, а также кораблей Береговой охраны у северного побережья Аляски». Он также рассказал, что США восстанавливают Второй оперативный флот, в зону ответственности которого входят Северная Атлантика и часть акватории Северного Ледовитого океана.

Дипломат отметил, что страны НАТО, включая США, прикрываясь обвинениями в адрес России в «милитаризации региона», продолжают наращивать военный потенциал, привлекая неарктические государства, увеличивая масштабы учений в Заполярье, в сценарии которых «Россия рассматривается в качестве главной угрозы».

Напомним, в начале мая ударная группа Североатлантического альянса, состоявшая из американских и британских кораблей, зашла в Баренцево море. Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, «в ходе учений отрабатывались задачи поражения объектов на территории России и перехвата российских баллистических ракет». По его словам, такие действия РФ расценивает как «провокационные».

«Нет единой позиции»

По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, на фоне последних действий США в Арктике заявление представителя Госдепа о важности сотрудничества с Россией в регионе — «позитивная капля в море негативных мер» со стороны Вашингтона.

«Призыв американского чиновника налаживать отношения с РФ в Арктическом регионе можно воспринять и как некий сигнал для Москвы о возможности определённых договорённостей и консультаций по данному вопросу», — отметил Сидоров в беседе с RT.

При этом он допустил, что эта инициатива может быть лишь частью «политической игры», с помощью которой Вашингтон «хочет закамуфлировать свои истинные намерения» по противодействию Москве.

«США явно отстают в арктической гонке, они к ней не готовы: у американской стороны нет достаточного количества ледоколов, а также других необходимых ресурсов. Россия в этом плане оказалась гораздо более продвинутой. Между тем климатические изменения ведут к тому, что Северный морской путь может вскоре стать главной артерией между двумя океанами. Соединённым Штатам это не нравится, и сейчас они, прикрываясь сотрудничеством, возможно, попытаются помешать России развивать этот проект», — предположил Сидоров.

Доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров, в свою очередь, отметил в разговоре с RT, что если заявление нового координатора Госдепа отражает реальные намерения Вашингтона, то «такой подход должен только приветствоваться».

«Риторика Дехарта выглядит более примирительной, чем та, которую мы слышали до этого со стороны Госдепа и Пентагона. То, что он предложил вспомнить об Арктике как о поле для совместных действий, а не конфронтации и поиска врага, — это позитивный шаг», — считает Александров.

Впрочем, он допускает, что представленные Дехартом суждения могут говорить и о том, что в американском истеблишменте «нет единой позиции относительно взаимодействия с РФ в Арктике».

«Почва только прощупывается, рассматриваются варианты — от сотрудничества до конфронтации», — уточнил аналитик.

Авиабаза США Туле

Reuters

© Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

Возможное сотрудничество

Вместе с тем, с точки зрения Олега Александрова, между Россией и США «нет неразрешимых противоречий» относительно развития Арктического региона, поэтому возможного расширения партнёрства исключать не стоит.

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Как заявлял ранее первый заместитель секретаря Совбеза России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете», РФ и США на регулярной основе ведут диалог по этой тематике, и такие контакты «носят вполне конструктивный и плодотворный характер».

По его словам, стороны успешно работают над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства и научного сотрудничества.

Олег Александров отметил, что США и американские компании заинтересованы в разведке и добыче природных ресурсов Арктики на шельфе Северного Ледовитого океана «как в собственной зоне, так и за её пределами».

«Раньше, ещё до введения антироссийских санкций со стороны США, Вашингтон и Москва совместно занимались разработкой месторождений. Однако теперь, чтобы возродить это сотрудничество, потребуется не только частичная отмена рестрикций, но и политическая воля властей обоих государств», — отметил эксперт.

При этом аналитики сходятся во мнении, что ожидать каких-то конкретных шагов со стороны США по взаимодействию с Россией в рамках развития Арктики «не стоит по меньшей мере до президентских выборов».

«Не думаю, что Трамп пойдёт на это, поскольку побоится обвинений в пренебрежении стратегическими интересами США в Арктике», — заключил Александров.