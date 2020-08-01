В США призвали продолжать сотрудничать с Россией в Арктике

Координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехар призвал продолжать «важное, реальное сотрудничество» с Россией в арктическом регионе.

«Россия — арктическая страна. Они занимают большую часть Арктики. Они являются членом Арктического совета. У нас есть история сотрудничества с Россией в этом контексте. Было очень хорошее сотрудничество, которое продолжается», — сказал он во время видеоконференции, организованной вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона.

По словам Дехара, он не знает, возможно ли полностью отгородить регион от проблем, которые есть у США с Россией.

«Без сомнений, цель заключается в том, чтобы сохранять Арктику как зону для сотрудничества. Мне кажется, Арктический совет — выдающийся форум для этого. У меня нет сомнений, что мы продолжим (применять. — RT) этот подход с Россией в контексте Арктического совета. Есть много важных дел, которые мы можем сделать там», — цитирует американского чиновника ТАСС.

В марте исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон оценил потенциал для военного конфликта с Россией в Арктике на фоне соперничества двух государств в этом регионе.