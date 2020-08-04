«Добиться дополнительных очков»: что может стоять за риторикой Вашингтона о шансах наладить отношения с Москвой

Антироссийские ограничительные меры Соединённых Штатов будут не нужны, если Москва «воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США». Об этом заявил советник президента Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. В то же время он пригрозил России расплатой, если информация о «её злонамеренной деятельности в отношении американцев в Афганистане подтвердится». Вашингтон предлагает Москве отказаться от своих геостратегических интересов «в обмен на обещание отменить санкции в неопределённой перспективе», считают аналитики. По их мнению, подобная риторика американской стороны во многом объясняется «предвыборным фактором» и попыткой «заручиться» поддержкой РФ в борьбе с Китаем.

Санкции против России со стороны США будут не нужны, если Москва воздержится «от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром» Вашингтона. Об этом написал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в статье для газеты The Washington Post.

«Ни один президент со времён Рейгана не проявлял такой решительности в отношениях с Россией. Как и Рейган, президент Трамп стремится найти новый путь для их развития — такой, при котором Россия воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром США и Европы. В подобном мире санкции против России не понадобятся и торговля между нашими странами будет процветать. Русские, американцы и весь мир только выиграли бы от таких отношений», — написал О'Брайен.

При этом США «с осторожным оптимизмом» относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Пекином относительно норм в сфере контроля за вооружениями, отметил политик.

«Как и (Рональд. — RT) Рейган, президент Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми государствами, включая Россию. Но ни одна страна, в том числе и Россия, не должна сомневаться в приверженности президента делу защиты Соединённых Штатов и наших союзников», — заявил советник американского лидера.

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После этого риторика О'Брайена в материале меняется и приобретает более негативный характер. В частности, американский советник не преминул заметить, что, если информация, появившаяся в СМИ, о «сговоре» между Москвой и «Талибаном»* подтвердится, Москва «заплатит» за это.

«Россия по опыту знает, что, если недавние сообщения о её злонамеренной деятельности в отношении американцев в Афганистане подтвердятся, ей придётся за это заплатить — пусть даже цена никогда не станет достоянием общественности», — сообщил он.

Напомним, ранее российская сторона неоднократно заявляла, что обнародованные журналистами NYT данные не соответствуют действительности. Американские власти также не подтверждали правдивость сообщений о «выплатах» талибам.

Затем О'Брайен перечислил многочисленные санкции, которые американская администрация в последнее время вводила в отношении Москвы, в частности, рестрикции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Советник по нацбезопасности США подчеркнул: «К сожалению, подобные шаги необходимы, принимая во внимание действия России, несущие угрозу США и их союзникам».

Cоветник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен

Reuters

© Joshua Roberts

После этого О'Брайен привёл череду старых обвинений в адрес России, которые уже не раз категорически отвергались Москвой. В частности, он напомнил о пресловутом «вмешательстве» Москвы в «выборы на Западе в 2016 и 2017 годах», её поддержке «жестоких режимов» в Сирии и Венесуэле, якобы участии в кибератаках на США и их союзников, нарушении договоров в сфере контроля над вооружениями и даже об истории, связанной с так называемым делом Скрипалей.

По словам советника главы Белого дома, «в целях сдерживания российской агрессии и защиты союзников» Соединённых Штатов по НАТО Трамп выделил дополнительно миллиарды долларов для Европейской инициативы сдерживания (EDI).

Как подчеркнул О'Брайен, американский лидер «знает, что залог мира — это сила».

«По этой причине его администрация приступила к осуществлению крупнейшей модернизации Вооружённых сил США в истории», — заявил советник американского лидера.

«Предвыборный фактор» и «китайская карта»

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, заявления О'Брайена в очередной раз свидетельствуют о желании Вашингтона «создать такую модель международного порядка, при которой Россия была бы на периферии мирового развития».

«Но Москва не согласна с таким исходом событий. О'Брайен, говоря об «агрессии» России «за рубежом», имеет в виду в первую очередь возвращение Крыма в состав РФ и сирийскую кампанию. Но в обоих этих случаях ни о какой агрессии речи не идёт. Вашингтон подменяет понятия, заявляя, что всё якобы будет хорошо, если Россия перестанет быть Россией, откажется от своего внешнеполитического курса и национальных интересов», — заявил Блохин.

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Подобного мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«США в данном случае требуют от России безоговорочной капитуляции — проведения внешней политики под жёстким американским контролем в обмен на обещание отменить антироссийские санкции в неопределённой перспективе. Однако Москва не поведётся на эти уловки», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

По словам Батюка, заявляя о якобы агрессивных действиях России на международной арене, Соединённые Штаты «проявляют своё лицемерие».

«Согласно позиции американской стороны, размещение Россией собственных вооружённых сил на территории РФ, например в Калининградской области, является агрессией против всей Европы. А присутствие США на нескольких сотнях военных объектах по всему земному шару — это вклад Америки в дело мира и либерального миропорядка», — отметил аналитик.

Батюк также пояснил, что тема сближения с Россией, хоть и с такими существенными оговорками, — «фактор предвыборной кампании».

«В администрации президента осознают, что часть американских избирателей — и демократов, и республиканцев — весьма озабочены состоянием полного развала механизмов по контролю над вооружениями. И это крайне опасная ситуация. Поэтому сейчас они пытаются подобными заявлениями добиться дополнительных очков для Трампа», — сказал эксперт.

Ещё одна причина, по которой Вашингтон именно сейчас заговорил об улучшении отношений с Россией, — это «китайская карта», полагает Батюк.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

«Вашингтон фактически объявил холодную войну Пекину. И тут, естественно, встал вопрос о позиции России. Российская сторона, если она примет полностью сторону Китая в этом конфликте, будет способна сорвать многие антикитайские замыслы Соединённых Штатов. Отсюда и этот «интерес» к российско-американским отношениям», — отметил аналитик.

Как полагает Блохин, Вашингтон также своими заявлениями о сближении с Россией хочет воздействовать на Китай по вопросу его присоединения к переговорам по контролю над стратегическими вооружениями.

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«Однако Пекин не сядет за стол переговоров. Во-первых, он не участвует в многосторонних соглашениях. Во-вторых, он считает, что на Россию и США приходится большая часть ядерного потенциала», — пояснил эксперт.

Вместе с тем факт того, что «наряду с заявлениями о желании дружить» О'Брайен пригрозил России возможной расплатой за приписываемый ей «сговор с талибами», говорит о попытке Вашингтона применить к РФ «политику кнута и пряника», полагает Блохин.

«Но такой подход ни к чему позитивному российско-американские отношения не приведёт, а только укрепит союзнические отношения Москвы с Пекином и другими международными игроками. На самом деле посредством такой игры Вашингтон только сам себя изолирует», — сообщил аналитик.

«Отношения ждёт пауза»

Напомним, Трамп не раз заявлял о желании наладить отношения с Москвой. Об этом он говорил как в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году, так и на протяжении всего президентского срока. При этом эксперты отмечают, что количество подобных заявлений увеличилось в 2019 году — после публикации в апреле доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором делается вывод, что расследование не установило связей Трампа и его предвыборного штаба с Москвой во время президентских выборов 2016.

В середине мая прошлого года госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что прибыл с визитом в Россию, поскольку глава Белого дома нацелен на улучшение связей с Москвой. В начале июня уже сам Трамп сообщил, что между Россией и Соединёнными Штатами могут быть хорошие отношения. А в конце июля американский лидер отметил, что у Вашингтона нет причин не ладить с Москвой.

Как заявил в октябре 2019 года президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, несмотря на то что глава Белого дома неоднократно высказывался за нормализацию контактов с российской стороной, «внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению» этих отношений.

Флаги России и США

Gettyimages.ru

© mashabuba

Аналитики обращают внимание и на тот факт, что новая волна заявлений о желании наладить отношения с Россией стала поступать со стороны американского руководства после того, как в феврале 2020 года сенат вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении 45-го президента Соединённых Штатов.

Спустя несколько дней посол США в России Джон Салливан заявил, что получил поручение от Дональда Трампа улучшить отношения Вашингтона и Москвы.

На это тогда отреагировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщив о важности налаживания американо-российских связей для всего мира. При этом дипломат заметил, что Москва пойдёт навстречу каждой стране, желающей построить отношения с Россией «на основе взаимного уважения и баланса интересов».

По мнению Константина Блохина, Трамп «действительно хотел улучшить отношения с РФ, но американский истеблишмент не дал ему этого сделать».

«Действующий глава Белого дома придерживается точки зрения, что американские возможности ограничены и контролировать мир, как прежде, уже не получится, поэтому нужно налаживать связи с Россией», — отметил эксперт.

При этом Блохин прогнозирует, что в случае победы Трампа на предстоящих выборах российско-американские «отношения всё равно ждёт пауза», поскольку его противники «продолжат саботировать российское направление».

«Если же к власти вдруг придёт Джо Байден, тогда антироссийская кампания США усилится и станет ещё более изощрённой», — полагает аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.