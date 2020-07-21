Пентагон не нашёл подтверждений сообщений о «выплатах» талибам

Пентагон не нашёл никаких свидетельств, которые бы подтвердили существование якобы имеющейся программы выплат боевикам в Афганистане от «российских спецслужб», о чём ранее со ссылкой на источник сообщала американская газета The New York Times.

С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Мы не нашли никаких подтверждающих свидетельств того, что есть какая-то программа вознаграждения, и, следовательно, у нас нет никаких подтверждающих свидетельств, которые указывают на то, что были какие-либо жертвы предполагаемой программы вознаграждений», — цитирует его ТАСС.

Пентагон продолжит изучать «любую информацию по этой теме, которая будет появляться», добавил он.

В июне газета The New York Times опубликовала материал о том, что Россия «предоставляла вознаграждение» боевикам «Талибана»* за атаку на солдат международной коалиции в Афганистане. Источником послужили анонимные представители разведки США.

Однако позже в Пентагоне заявили, что ведомство не располагает разведдаными и доказательствами о «руководстве» действиями талибов со стороны России.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, назвал публикацию заказным вбросом, который не имеет под собой оснований.

Российский МИД назвал заявления американской прессы «незатейливым вбросом», который иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Кроме того, в посольстве России сообщили, что российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне после этой публикации стали поступать угрозы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.