Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство в США.

«Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что газета старается выдумать новые фейковые истории для «обвинения русских», не обладая реальной информацией о сотрудничестве России и США по урегулированию в Афганистане.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и спецпредставитель США Залмай Халилзад обсудили координацию подходов двух стран по отношению к Афганистану.