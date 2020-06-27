Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане
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«Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в Twitter.
В посольстве подчеркнули, что газета старается выдумать новые фейковые истории для «обвинения русских», не обладая реальной информацией о сотрудничестве России и США по урегулированию в Афганистане.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и спецпредставитель США Залмай Халилзад обсудили координацию подходов двух стран по отношению к Афганистану.