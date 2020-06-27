МИД России назвал «незатейливым вбросом» публикацию NYT о талибах

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МИД России назвал фейком информацию в публикации газеты The New York Times, в которой говорится о якобы причастности российской стороны к убийствам американских военных в Афганистане.
МИД России назвал «незатейливым вбросом» публикацию NYT о талибах
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отметили дипломаты, этот «незатейливый вброс» наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

«Впрочем, чего ещё можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — добавили в министерстве.

Там подчеркнули, что в Афганистане «давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками».

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Как заявили в посольстве России, российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне после этой публикации стали поступать угрозы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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