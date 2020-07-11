Трамп вновь назвал заказным вбросом материал NYT о талибах

Президент США Дональд Трамп вновь назвал заказным вбросом материал The New York Times о якобы связи России с движением «Талибан»*, а также призвал отозвать Пулицеровскую премию у журналистов, которые утверждали о связи главы государства с Россией.

«Это был всего лишь очередной заказной вброс от The New York Times. Никакого источника нет, они выдумали это. Фейковые новости», — написал Трамп в Twitter.

Он прикрепил к твиту сообщение со ссылкой на материал, в котором утверждается, что спецслужбы «не подтвердили отчёт», о котором идёт речь в статье газеты.

This was just another phony hit job by the @nytimes. They had no source, they made it up. FAKE NEWS! https://t.co/fXsiQMjZFi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

В конце июня The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана»* также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.