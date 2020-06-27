В «Талибане» прокомментировали публикацию NYT о «связях с Россией»
- Reuters
«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск, и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», — приводит заявление представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида РИА Новости.
Он уточнил, что «длящийся 19 лет джихад... не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам».
«Эти слухи распространяются, чтобы создать препятствия для ухода войск США, ослабить и ввести в заблуждение сторонников мира в Америке и приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам», — добавил Муджахид.
Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Как заявили в посольстве России, российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне после этой публикации стали поступать угрозы.
В МИД России заявили, что публикация является «незатейливым вбросом», который наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.