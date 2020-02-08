Салливан назвал приоритетную задачу на посту посла США в России

Посол США в России Джон Салливан в интервью РБК назвал улучшение российско-американских отношений своим приоритетом на новом посту.

«Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и постараться их улучшить. Совместная работа США и России — это сегодня абсолютная необходимость, это моя приоритетная задача», — приводит слова посла в эфире телеканала ТАСС.

По его словам, отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки со времён холодной войны, и американский президент Дональд Трамп поручил ему добиться положительных изменений в отношениях двух стран.

«Одна из моих основных целей здесь состоит в том, чтобы обеспечить открытый и транспарентный диалог между Москвой и Вашингтоном, что я и подтвердил на встречах, которые у меня были с руководителями российского правительства за последние три недели», — рассказал Салливан.

Дипломат пообещал продолжить курс своего предшественника Джона Хантсмана и подчеркнул, что начинать работать в данном направлении «нужно уже сегодня».

Ранее Салливан посетил регулярный матч КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» в Москве и выразил мнение, что хоккей помогает разбить лёд в отношениях между американцами и россиянами.