Кудрин рассказал о встрече с новым послом США в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о встрече с новым американским послом в России Джоном Салливаном.

Кудрин на своей странице в Twitter написал, что в ходе встречи они «обменялись информацией» о сотрудничестве стран и «работе Счётной палаты в качестве председателя ИНТОСАИ».

Стороны также «выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем».

«Посол играет в хоккей, это ему поможет в работе в России», — отметил глава Счётной палаты.

Ранее в посольстве США сообщили, что Салливан провёл встречу с Кудриным, в ходе которой выразил заинтересованность в поддержании открытой коммуникации с российским правительством для укрепления двусторонних отношений.

1 февраля Салливан заявил, что хоккей помогает разбить лёд в беседах между американцами и россиянами.

Он рассказал, что многие десятилетия был фанатом советского и российского хоккея.