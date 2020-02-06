Кудрин рассказал о встрече с новым послом США в России

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о встрече с новым американским послом в России Джоном Салливаном.
Кудрин рассказал о встрече с новым послом США в России
  • РИА Новости

Кудрин на своей странице в Twitter написал, что в ходе встречи они «обменялись информацией» о сотрудничестве стран и «работе Счётной палаты в качестве председателя ИНТОСАИ».

Стороны также «выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем».

«Посол играет в хоккей, это ему поможет в работе в России», — отметил глава Счётной палаты.

Ранее в посольстве США сообщили, что Салливан провёл встречу с Кудриным, в ходе которой выразил заинтересованность в поддержании открытой коммуникации с российским правительством для укрепления двусторонних отношений.

1 февраля Салливан заявил, что хоккей помогает разбить лёд в беседах между американцами и россиянами.

Он рассказал, что многие десятилетия был фанатом советского и российского хоккея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить