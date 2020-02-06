Салливан и Кудрин обсудили вопросы инвестклимата в России
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба дипмиссии США.
«Салливан заинтересован в поддержании открытых каналов коммуникации с представителями российского правительства для продолжения совместной работы над укреплением отношений между США и Россией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи Салливан и Кудрин обсудили экономическое сотрудничество, условия делового и инвестиционного климата в России для американских инвесторов.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о появлении большого интереса к России со стороны иностранного бизнеса.
В ноябре российский лидер Владимир Путин сообщил о росте инвестиционной привлекательности России со стороны зарубежных инвесторов.