Салливан и Кудрин обсудили вопросы инвестклимата в России

Новый американский посол в России Джон Салливан на встрече с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным выразил заинтересованность в поддержании открытой коммуникации с российским правительством для укрепления двусторонних отношений.

Об этом информирует пресс-служба дипмиссии США.

«Салливан заинтересован в поддержании открытых каналов коммуникации с представителями российского правительства для продолжения совместной работы над укреплением отношений между США и Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Салливан и Кудрин обсудили экономическое сотрудничество, условия делового и инвестиционного климата в России для американских инвесторов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о появлении большого интереса к России со стороны иностранного бизнеса.

В ноябре российский лидер Владимир Путин сообщил о росте инвестиционной привлекательности России со стороны зарубежных инвесторов.