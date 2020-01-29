В экономику Ростовской области привлекли инвестиций на 1,4 трлн рублей за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на министра экономического развития региона Максима Папушенко.
«При поддержке правительства региона реализовано более 1,2 тыс. проектов на сумму около 380 млрд рублей», — отметил он.
По его словам, за пять лет объём совокупной господдержки по льготам и субсидиям составил более 11 млрд рублей.
«11 наших инвесторов реализуют свои проекты на земельных участках, полученных в особом режиме — без торгов», — добавил Папушенко.
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