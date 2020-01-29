В экономику Ростовской области привлекли инвестиций на 1,4 трлн рублей за пять лет

Инвесторы вложили в Ростовскую область около 1,4 трлн рублей за пять лет.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на министра экономического развития региона Максима Папушенко.

«При поддержке правительства региона реализовано более 1,2 тыс. проектов на сумму около 380 млрд рублей», — отметил он.

По его словам, за пять лет объём совокупной господдержки по льготам и субсидиям составил более 11 млрд рублей.

«11 наших инвесторов реализуют свои проекты на земельных участках, полученных в особом режиме — без торгов», — добавил Папушенко.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области утвердили «дорожную карту» для улучшения инвестиционного климата.