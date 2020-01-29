В экономику Ростовской области привлекли инвестиций на 1,4 трлн рублей за пять лет

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Инвесторы вложили в Ростовскую область около 1,4 трлн рублей за пять лет.
В экономику Ростовской области привлекли инвестиций на 1,4 трлн рублей за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на министра экономического развития региона Максима Папушенко.

«При поддержке правительства региона реализовано более 1,2 тыс. проектов на сумму около 380 млрд рублей», — отметил он.

По его словам, за пять лет объём совокупной господдержки по льготам и субсидиям составил более 11 млрд рублей.

«11 наших инвесторов реализуют свои проекты на земельных участках, полученных в особом режиме — без торгов», — добавил Папушенко.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области утвердили «дорожную карту» для улучшения инвестиционного климата.

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