В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестклимата

В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестиционного климата, сообщает RIA56.

Соответствующее постановление подписано губернатором Денисом Паслером.

Дорожная карта рассчитана до конца 2020 года. Её подготовили на основании лучших региональных практик России. Документ содержит свыше 150 мероприятий.

В рамках проекта планируется оценить эффективность различных экономических институтов и регуляторной среды.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Ленинградская область попала в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов.