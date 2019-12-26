В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестклимата
- Денис Паслер
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Соответствующее постановление подписано губернатором Денисом Паслером.
Дорожная карта рассчитана до конца 2020 года. Её подготовили на основании лучших региональных практик России. Документ содержит свыше 150 мероприятий.
В рамках проекта планируется оценить эффективность различных экономических институтов и регуляторной среды.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Ленинградская область попала в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов.