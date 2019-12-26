В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестклимата

Короткая ссылка
В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестиционного климата, сообщает RIA56.
В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестклимата
  • Денис Паслер
  • © @orengov

Соответствующее постановление подписано губернатором Денисом Паслером.

Дорожная карта рассчитана до конца 2020 года. Её подготовили на основании лучших региональных практик России. Документ содержит свыше 150 мероприятий.

В рамках проекта планируется оценить эффективность различных экономических институтов и регуляторной среды.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Ленинградская область попала в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить