Ленобласть попала в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов
- РИА Новости
«Наша последовательная работа над снижением кредитной нагрузки на бюджет, сокращением госдолга даёт свои результаты», — заявил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, бизнес приходит в регион, развивает свои производства, а финансовая уверенность позволяет области поддерживать инвесторов с помощью налоговых льгот и субсидий для малых компаний.
Высокий уровень инвестиционной привлекательности Ленобласти по итогам прошлого года зафиксировали и в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье подвели итоги 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций.