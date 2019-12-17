Ленобласть попала в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов

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Ленинградская область попала в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на рейтинг «Эксперт РА».
Ленобласть попала в топ-5 регионов с минимальными рисками для инвесторов
  • РИА Новости

«Наша последовательная работа над снижением кредитной нагрузки на бюджет, сокращением госдолга даёт свои результаты», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, бизнес приходит в регион, развивает свои производства, а финансовая уверенность позволяет области поддерживать инвесторов с помощью налоговых льгот и субсидий для малых компаний.

Высокий уровень инвестиционной привлекательности Ленобласти по итогам прошлого года зафиксировали и в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье подвели итоги 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций.

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