В Подмосковье подвели итоги 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций

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Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал об итогах 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье подвели итоги 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций
  • Pixabay

«В настоящий момент мы ожидаем, что к концу года будет примерно 1 млн 122 тыс. занятых в малом, среднем предпринимательстве, в том числе самозанятых. В этом году порядка 60 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые и ведут бизнес, как с физическими лицами, так и с юридическими. Малый бизнес Подмосковья вносит 30%-ный вклад в экономику Московской области», — отметил Хромов.

Он также добавил, что в среднем по России эта цифра составляет 21—22%.

Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».

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