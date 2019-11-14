Путин сообщил о росте инвестиционной привлекательности России
«В октябре текущего года Всемирный банк ещё раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России. Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг, повышается. Так, по итогам I квартала 2019 года объём вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на $4 млрд», — заявил он.
Путин также сообщил, что российская экономика избежала спада благодаря сбалансированной макроэкономической политике и укреплению ключевых экономических секторов.
RT вёл прямую трансляцию выступления.