Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

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Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — заявил он.

Путин также заявил, что в мире широкое применение находят методы недобросовестной конкуренции и протекционизма.

RT вёл прямую трансляцию выступления.

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