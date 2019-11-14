Путин сообщил об избежавшей рецессии российской экономике

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал, за счёт чего России удалось избежать рецессии в экономике.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — заявил он.

Путин также заявил, что в мире широкое применение находят методы недобросовестной конкуренции и протекционизма.

RT вёл прямую трансляцию выступления.