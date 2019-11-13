Путин заявил, что отношения России и КНР не подвержены влиянию извне
«Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития», — цитирует РИА Новости Путина.
По его словам, в основе этих отношений лежит традиционная дружба двух народов, взаимное уважение интересов, плотная координация по ключевым глобальным проблемам.
«Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объём работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием», — подчеркнул он.
Ранее Путин прибыл в Бразилию для участия в XI саммите государств БРИКС.
Как отмечал премьер России Дмитрий Медведев, российско-китайские отношения вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне.