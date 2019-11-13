Путин заявил, что отношения России и КНР не подвержены влиянию извне

Короткая ссылка
Отношения России и Китая прочны и стабильны, не подвержены влиянию извне, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

«Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, в основе этих отношений лежит традиционная дружба двух народов, взаимное уважение интересов, плотная координация по ключевым глобальным проблемам.

«Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объём работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием», — подчеркнул он.

Ранее Путин прибыл в Бразилию для участия в XI саммите государств БРИКС.

Как отмечал премьер России Дмитрий Медведев, российско-китайские отношения вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить