Медведев заявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях
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- РИА Новости
Как отметил председатель правительства, в октябре 1949 года советская сторона «первой установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой», передаёт РИА Новости.
«Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху», — сказал Медведев.
По его словам, обе страны реализуют масштабные проекты на двусторонней основе и в рамках межгосударственных объединений.
«Выступаем за соблюдение международных норм, регулирование на глобальных рынках. Это особенно важно в условиях навязанных торговых войн и нелегитимного санкционного давления», — указал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения Китая и России достигли беспрецедентно высокого уровня.
В середине марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году начинается новая эра сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.