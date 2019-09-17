Медведев заявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях

Короткая ссылка
Российско-китайские отношения вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер России Дмитрий Медведев на встрече глав правительств двух стран в расширенном составе.
Медведев заявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как отметил председатель правительства, в октябре 1949 года советская сторона «первой установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой», передаёт РИА Новости.

«Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху», — сказал Медведев.

По его словам, обе страны реализуют масштабные проекты на двусторонней основе и в рамках межгосударственных объединений.

«Выступаем за соблюдение международных норм, регулирование на глобальных рынках. Это особенно важно в условиях навязанных торговых войн и нелегитимного санкционного давления», — указал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения Китая и России достигли беспрецедентно высокого уровня.

В середине марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году начинается новая эра сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить