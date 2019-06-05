Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

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Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая
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Он отметил, что визит лидера Китая приурочен к 70-летию установления дипотношений между двумя странами. 

«За этот период времени произошло много событий, но последние годы, в том числе благодаря и вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня», — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, это позволяет народам двух государств сотрудничать и использовать свои конкурентные преимущества для полноценного развития.

Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить сопряжение Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь», а также денуклеаризацию Корейского полуострова.

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