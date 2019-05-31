Посол КНР рассказал о повестке встречи Си Цзиньпина и Путина

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Посол Китая в России Ли Хуэй рассказал о темах переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина в ходе запланированного на 5—7 июня визита китайского лидера в Россию.
Посол КНР рассказал о повестке встречи Си Цзиньпина и Путина
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости.

«Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями... по дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях, включая вопросы о сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь», о денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил китайский посол.

Ранее Ли Хуэй в беседе с kp.ru отметил значительный потенциал сотрудничества Пекина и Москвы в энергетике, авиации и инфраструктуре.

Замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй также сообщил о намерении делегаций подписать около 30 соглашений в ходе госвизита Си Цзиньпина в Россию.

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