Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии

Министерство экономического развития России заявило об отсутствии технической рецессии в экономике.

«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Также Минэкономразвития ожидает, что экономика России восстановит рост в III квартале 2019 года после слабой динамики во II квартале.

По оценке министерства, рост ВВП России во втором полугодии 2019 года может составить 1,6—1,8% в годовом выражении.

Ранее в Минэкономразвития России не поддержали законопроект Министерства здравоохранения о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года.