В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года

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В Минэкономразвития России не поддержали законопроект Министерства здравоохранения о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь за заключение ведомства.
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
  • © РИА Новости

В ведомстве считают, что принятие данного законопроекта существенно усложнит работу магазинов, поскольку без специального программного обеспечения продавцам придётся самостоятельно изучать крепость продаваемого напитка.

При этом усложнение работы сотрудников на кассе может привести к росту ошибок продавцов, а также снижению скорости обслуживания покупателей, отметили в Минэкономразвития.

В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года. Как планируется, закон вступит в силу в январе 2020 года. 

В Минпромторге назвали целесообразной такую идею запрета продажи крепкого алкоголя, отметив, что все меры Минздрава по снижению потребления алкоголя должны носить взвешенный характер.

В свою очередь, в Минфине не исключили, что могут поддержать повышение допустимого возраста для покупки алкоголя до 21 года.

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