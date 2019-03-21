Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года

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Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, пишет РИА Новости.
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года
  • РИА Новости

Министерство предлагает запретить продажу алкогольной продукции крепостью более 16,5% тем, кто не достиг 21 года.

Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2020 года. 

В настоящее время в России запрещена продажа алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что её ведомство готово внести предложения об увеличении возраста, позволяющего покупать алкоголь.

Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Nation News прокомментировал рейтинг регионов России с самым высоким уровнем продаж алкоголя.

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