Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Мантуров считает, что все меры Минздрава по снижению потребления алкоголя должны носить взвешенный характер.

«В данном случае, наверное, это было бы целесообразно. Если эта инициатива поступит к нам в министерство на согласование, мы её согласуем», — заявил он. 

Ранее Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2020 года. 

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