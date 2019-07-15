В Минфине допустили повышение возраста для покупки любого алкоголя

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Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство может поддержать повышение допустимого возраста для покупки алкоголя до 21 года, если это будет распространяться на всю алкогольную продукцию.
В Минфине допустили повышение возраста для покупки любого алкоголя
  • РИА Новости

Сазанов пояснил, что Минфин не хотел бы предоставлять какие-либо преференции отдельным производителям и предлагает ввести запрет в отношении всех видов алкогольной продукции.

«Это как возможный вариант. Но сейчас к нам пришёл законопроект, который даёт определённые преференции производителям по отношению к другим», — цитирует представителя Минфина РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.

В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.

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