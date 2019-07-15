В Минфине допустили повышение возраста для покупки любого алкоголя

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство может поддержать повышение допустимого возраста для покупки алкоголя до 21 года, если это будет распространяться на всю алкогольную продукцию.

Сазанов пояснил, что Минфин не хотел бы предоставлять какие-либо преференции отдельным производителям и предлагает ввести запрет в отношении всех видов алкогольной продукции.

«Это как возможный вариант. Но сейчас к нам пришёл законопроект, который даёт определённые преференции производителям по отношению к другим», — цитирует представителя Минфина РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.

В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.