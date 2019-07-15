В Минфине допустили повышение возраста для покупки любого алкоголя
- РИА Новости
Сазанов пояснил, что Минфин не хотел бы предоставлять какие-либо преференции отдельным производителям и предлагает ввести запрет в отношении всех видов алкогольной продукции.
«Это как возможный вариант. Но сейчас к нам пришёл законопроект, который даёт определённые преференции производителям по отношению к другим», — цитирует представителя Минфина РИА Новости.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.