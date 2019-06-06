Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

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Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
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«В Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 (года. — RT). В первую очередь нас волнует употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап», — цитирует ТАСС Яковлеву.  

В мае 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в перспективе возраст до 30 лет будет считаться периодом детства.

Позднее она прояснила возможность продления периода детства

Скворцова также отмечала, что увеличение периода детства и других возрастных отрезков обуславливает рост продолжительности жизни.

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