Глава Минздрава прогнозирует продление периода детства до 30 лет

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в перспективе возраст до 30 лет будет считаться периодом детства.
Глава Минздрава прогнозирует продление периода детства до 30 лет
  • РИА Новости

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всём мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25—30 лет», — цитирует РИА Новости Скворцову.

Она также отметила, что для активного долголетия необходимо заботиться о людях начиная с момента рождения.

«Если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью составляет везде одинаково — десять лет», — добавила Скворцова.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году.

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