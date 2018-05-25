Скворцова пояснила возможность продления периода детства до 30 лет

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Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала во время ПМЭФ, за счёт чего в будущем период детства может увеличиться до 30 лет.
Скворцова пояснила возможность продления периода детства до 30 лет

«Молекулярная генетика и биология позволят перейти на предиктивность системы, прогнозирование с момента рождения, возможность манифестации того или иного заболевания, к которому у организма есть предрасположенность», — цитирует Интерфакс министра.

По её словам, «профилактика позволит расширить синусоиду жизни и равномерно удлинить все основные периоды жизни: детство — до 30 лет, активный возраст взрослого — как минимум до 70—80 лет».

Она отметила, что этому будут способствовать инновации, «новые регенеративные технологии, бионические робототехнологии» и искусственный интеллект.

21 мая Скворцова рассказала, что в будущем возраст до 30 лет будет считаться периодом детства.

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