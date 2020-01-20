В Удмуртии назвали новые приоритетные инвестиционные направления

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Инвестиционный аудит Удмуртии выделил 28 новых приоритетных направлений, заявил зампред правительства региона Александр Свинин на аппаратном совещании.
В Удмуртии назвали новые приоритетные инвестиционные направления
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как ожидается, до 2024 года это позволит привлечь в республику дополнительные новые инвестиции на сумму более 50 млрд рублей.

Также сформирован единый перечень из 202 инвестиционных проектов с прямым объёмом инвестиций более 300 млрд рублей. Подготовлена «дорожная карта» по улучшению инвестклимата.

В индивидуальный инвестиционный план до 2024 года, принятый в республике, входит 202 реальных инвестпроекта.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области утвердили «дорожную карту» для улучшения инвестиционного климата.

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