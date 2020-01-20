В Удмуртии назвали новые приоритетные инвестиционные направления

Инвестиционный аудит Удмуртии выделил 28 новых приоритетных направлений, заявил зампред правительства региона Александр Свинин на аппаратном совещании.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как ожидается, до 2024 года это позволит привлечь в республику дополнительные новые инвестиции на сумму более 50 млрд рублей.

Также сформирован единый перечень из 202 инвестиционных проектов с прямым объёмом инвестиций более 300 млрд рублей. Подготовлена «дорожная карта» по улучшению инвестклимата.

В индивидуальный инвестиционный план до 2024 года, принятый в республике, входит 202 реальных инвестпроекта.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области утвердили «дорожную карту» для улучшения инвестиционного климата.