Греф рассказал об отношении к России на форуме в Давосе

Глава Сбербанка Герман Греф обозначил две новые тенденции на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году — исчезновение морального давления на российских участников и появление большого интереса к России со стороны иностранного бизнеса.

«Меньше стало политизации — было несколько лет, когда русским было очень тяжело участвовать здесь, было огромное моральное давление. Сегодня это ушло, это очень позитивный сдвиг», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил большой интерес к внутренней политике страны, а именно изменениям в правительстве, и позитивное восприятие бизнесом перемен в России.

«И я лично в большом позитиве. Мне кажется, что у нас появился очень хороший шанс экономического развития. Бизнес уважает тех людей, кто пришёл, нового премьера. Есть доверие к нему, ожидание реформ и изменений к лучшему», — заключил глава Сбербанка.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Мишустин.

21 января президент России Владимир Путин назначил новых членов правительства.