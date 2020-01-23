Греф рассказал об отношении к России на форуме в Давосе

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Глава Сбербанка Герман Греф обозначил две новые тенденции на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году — исчезновение морального давления на российских участников и появление большого интереса к России со стороны иностранного бизнеса.
Греф рассказал об отношении к России на форуме в Давосе
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Меньше стало политизации — было несколько лет, когда русским было очень тяжело участвовать здесь, было огромное моральное давление. Сегодня это ушло, это очень позитивный сдвиг», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил большой интерес к внутренней политике страны, а именно изменениям в правительстве, и позитивное восприятие бизнесом перемен в России. 

«И я лично в большом позитиве. Мне кажется, что у нас появился очень хороший шанс экономического развития. Бизнес уважает тех людей, кто пришёл, нового премьера. Есть доверие к нему, ожидание реформ и изменений к лучшему», — заключил глава Сбербанка.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Мишустин.

21 января президент России Владимир Путин назначил новых членов правительства.

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