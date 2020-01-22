Эксперт прокомментировал перестановки в новом правительстве России

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал перестановки в новом правительстве России.
Эксперт прокомментировал перестановки в новом правительстве России
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Мы увидели обновления, сделанные специально под чётко сформулированные задачи. Я уверен в том, что для всех министров, попавших в кабинет, создавалась миссия — с первого дня работы начать исполнение обязанностей для скорейшего достижения целей», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, основным моментом для реализации всех задач является соответствующая поправка в бюджет.

Как напомнил Солонников, премьер-министр Михаил Мишустин уже объявил, что работа по корректировкам бюджета началась согласно указаниям главы государства.

Ранее Солонников прокомментировал назначение Максима Решетникова на должность главы Минэкономразвития.

Как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.

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